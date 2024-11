Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Bisogna imparare a rispondere, ad alzare la voce e ad arrabbiarsi quando è necessario. Come nel caso delle sciocchezze dette dal Ministro Valditara, che hanno causato la mia indignazione, naturalmente, e di tante donne che vivono sulla propria pelle il dramma del patriarcato". È quanto ha affermato Pina Picierno, oggi a Roma nel corso della presentazione della mostra fotografica 'Rinate-Oltre il femminicidio'.

"Ogni sei ore, in Europa, una donna vittima di violenza di genere viene ammazzata. Una donna su tre fa esperienza di che cosa sia la violenza di genere. Per questo motivo è importante trovare le parole giuste, perché ci aiutano a riconoscere una situazione critica che può generare violenza”.