Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La ragione del blocco della legge sul consenso libero attuale è tutta politica, un blocco voluto dai maschilisti della destra di governo che non ci hanno neanche detto cosa vogliono cambiare, quali parole? Ce lo dicano". Così Elisabetta Piccolotti di Avs a l’Aria che tira su La7.
Violenza su donne: Piccolotti (Avs), 'su consenso destra maschilista dica cosa vuole cambiare'
27 novembre, 2025 • 13:03
Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La ragione del blocco della legge sul consenso libero attuale è tutta politica, un blocco voluto dai maschilisti della destra di governo che non ci hanno neanche detto cosa vogliono cambiare, quali parole? Ce lo dicano". Così Elisabetta Piccolotti di Avs a l’Aria che tira su La7.