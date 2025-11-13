

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Ieri sera la commissione Giustizia della Camera dei Deputati, grazie all’intenso e positivo confronto tra la relatrice di maggioranza Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, e la relatrice di minoranza Michela Di Biase del Partito democratico, ha potuto votare all’unanimità la riscrittura dell’articolo 609 bis c.p. in tema di violenza sessuale. L’emendamento della relatrici stabilisce che il consenso ad un rapporto sessuale deve essere sempre 'libero e attuale'". Così Andrea Pellicini, deputato e componente commissione Giustizia della Camera.

"Nel nuovo testo della suddetta disposizione del codice penale, viene altresì aggiunta la previsione di pena per chi induce a compiere o a subire atti sessuali abusando della particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto. Si tratta al contempo di una riforma significativa per il contrasto alla violenza contro le donne, ma anche di un positivo messaggio di unità tra forze politiche su un tema così delicato", conclude.

