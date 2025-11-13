

Roma, 13 nov (Adnkronos) - La Pdl di modifica del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso approderà in aula alla Camera, per la discussione generale, lunedì 17 novembre dalle 14. Il voto, con il via libera di Montecitorio, è previsto nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19.





