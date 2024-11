Roma, 13 nov (Adnkronos) - La coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico Marta Bonafoni e la portavoce nazionale delle Donne democratiche Roberta Mori si sono riunite con le segretarie e i segretari regionali e provinciali del partito per dare avvio a una campagna di sensibilizzazione che avrà luogo in tutto il Paese nel mese di novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma che "impegna il Partito Democratico 365 giorni l’anno". Lo rende noto il Pd.

“La riunione –dichiara Bonafoni- ha rappresentato un momento di confronto e coordinamento per condividere l’obiettivo comune di promuovere centinaia di iniziative locali nei circoli del Partito Democratico in collaborazione con le Conferenze territoriali delle Democratiche, e insieme a centri antiviolenza, associazioni, esperti, istituzioni e cittadini, volte a sensibilizzare l’intera cittadinanza sul drammatico tema della violenza maschile sulle donne”.

“Come Conferenza delle Democratiche – afferma Mori – sappiamo che combattere la violenza contro le donne significa lavorare ogni giorno per una cultura che metta al centro il rispetto, la parità e l’inclusione. Una battaglia che passa attraverso le scuole di ogni ordine e grado con una educazione sessuale e affettiva che coinvolga ragazze e ragazzi, mettendo sempre più a fuoco la responsabilità maschile che deve spingere gli uomini a prendere parola e reagire insieme a noi tutte. Un impegno che è anche una denuncia: in un anno il governo non ha attuato gli impegni presi in Parlamento e continua a non applicare la Convenzione di Istanbul. Saremo una voce collettiva e forte, affinché nessuna donna sia lasciata sola”, conclude Mori.