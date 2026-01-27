Roma, 27 gen (Adnkronos) - La presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha presentato una nuova versione del Ddl sul consenso nel reato di violenza sessuale che prevede, tra l'altro, un aumento delle pene da un minimo di 6 a un massimo di 13 anni per le varie fattispecie del reato così come previsto dal Codice penale.
Violenza su donne: nuovo testo Bongiorno in Senato, aumentano le pene
27 gennaio, 2026 • 14:44
Roma, 27 gen (Adnkronos) - La presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha presentato una nuova versione del Ddl sul consenso nel reato di violenza sessuale che prevede, tra l'altro, un aumento delle pene da un minimo di 6 a un massimo di 13 anni per le varie fattispecie del reato così come previsto dal Codice penale.