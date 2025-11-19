

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Importantissimo il voto bipartisan alla camera oggi, risultato di un lavoro tra donne di orientamento politico diverso che dà un segnale forte al Paese perché sui temi importanti non ci si deve dividere o contrapporre ma lavorare insieme. Adesso avanti per approvare il più velocemente possibile e definitivamente il provvedimento al Senato: sarebbe davvero un'ottima notizia per il 25 novembre". Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi.

