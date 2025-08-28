

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Sono uomini che odiano le donne e che mettono in atto forme di violenza. Credo che dobbiamo partire da qui, senza sottovalutazioni o titubanze, nell'affrontare questo spettacolo osceno fatto dell'uso senza consenso, in rete e attraverso le piattaforme, di immagini di donne. La mia solidarietà a tutte le donne colpite da questa ondata di comportamenti di cui vanno individuati i diretti responsabili e della cui gravità in termini sociali e civili si deve assolutamente continuare a parlare, innanzitutto attraverso una voce più forte degli uomini. E la mia gratitudine alle donne che hanno denunciato e stanno denunciando pubblicamente quanto accaduto svolgendo così anche una funzione essenziale in termini di contrasto, prevenzione, aiuto". Lo afferma Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria nazionale del Pd.

