Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Guai a chi usa violenza, anche psicologica, contro una donna. Questo, noi della Lega, lo sosteniamo da sempre. Il nostro impegno per debellare ogni forma di maltrattamento, passando per il ‘Codice rosso rafforzato’, è stato e sarà sempre costante. Al di là del 25 novembre. Sappiamo bene quale substrato culturale si cela dietro queste violenze e faremo di tutto per debellarlo totalmente. Perché gli abusi, spesso, iniziano dal pensare la donna sottomessa e di proprietà, o che non possa avere gli stessi diritti dell’uomo. E in Italia, culla dell’Occidente, non possiamo accettarlo". Così, in una nota, i deputati della Lega.