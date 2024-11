Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La violenza sulle donne è un fenomeno orrendo, anche perché in molti casi si scatena in ambito familiare o in quello di una relazione sentimentale. Chi minaccia, maltratta, o peggio uccide una donna va perseguito senza indulgenze". Così in una nota i senatori della Lega.

"In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come Lega ribadiamo l'impegno per continuare a introdurre strumenti che assicurino maggiore supporto e protezione a chi subisce e a chi denuncia. Maggiore velocità alle indagini e quindi più tutela per tutte quelle donne vittime di gravi reati come maltrattamenti in famiglia, stalking e abuso sessuale: con il 'Codice Rosso' si introduce velocità, con il 'Codice Rosso rafforzato' si introducono controlli per garantire che effettivamente non ci siano ritardi. Non solo, con una proposta di legge si vuole evitare l'inquinamento delle prove in alcuni processi. Oggi nella legislazione vigente un soggetto iscritto nelle notizie di reato per un femminicidio può scegliere di cremare il corpo della vittima. In questo modo, però, può disperdere delle prove essenziali perché a volte sul cadavere si possono fare delle analisi. Questo può accadere perché quel soggetto è il coniuge o è un parente. È inaccettabile. Il nostro obiettivo è mettere in atto ulteriori passi avanti nella battaglia contro i maltrattamenti e i delitti di violenza domestica o di genere", concludono gli esponenti della Lega.