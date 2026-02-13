

Roma, 13 feb (Adnkronos) - 'Dal reato contro la persona alla cultura del consenso. Trent’anni dall’approvazione della legge contro la violenza sessuale' è il tema dell’incontro promosso dal Gruppo del Pd e dalla Fondazione Nilde Iotti che si terrà martedì 17 febbraio alle 14.30 presso la sala Berlinguer della Camera dei deputati. Lo rende noto il Pd.

Interverranno Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti, Andrea Catizone, presidente Fondazione Tina Lagostena Bassi, Anna Finocchiaro, presidente Fondazione Italiadecide, Alberta De Simone, già deputata democratici di sinistra, Michela Di Biase, deputata Pd, Sara Ferrari, deputata Pd, Valeria Valente, senatrice Pd, e Roberta Mori, portavoce Conferenza donne Pd.



