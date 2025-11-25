

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “In merito al disegno di legge sul 'consenso libero e attuale', nonostante ci sia stata oggi la necessità espressa da alcune forze politiche di un supplemento di riflessione, confido che si possa trovare il modo per arrivare quanto prima all’approvazione di questa norma. Non c’è da parte di nessuno la volontà di bloccare quello che è un provvedimento assolutamente necessario e bisogna riconoscere che la presidente della commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, è una figura autorevole e di assoluta garanzia, da sempre impegnata contro la violenza sulle donne, al di là di ogni colore politico. Pertanto non scadiamo in sterili polemiche, ma restiamo tutti concentrati sull’obiettivo e lavoriamo insieme in questa direzione”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, intervenendo in Aula al Senato.

