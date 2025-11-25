

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "I dati della violenza sulle donne sono innegabili e sotto gli occhi di tutti. La legislazione su questo tema è stata modificata ed è ancora in corso di modifica. Dal Senato è partito, molti mesi fa, un disegno di legge sul femminicidio. In queste ore, riceviamo una proposta che riguarda sempre la stessa materia, con il tema delicatissimo del consenso, quindi dell'accertamento del fatto specifico". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula al Senato.

"Facendo una rapida scorsa di interventi legislativi e normativi sulle pari opportunità - prosegue - sui diritti delle donne, sulla questione femminile che investe la nostra società, i provvedimenti varati sono numerosi. Ne cito alcuni principali: nel ’94 fu istituito il Ministero per le Pari Opportunità, con il primo governo Berlusconi. Poi ci sono state norme negli anni successivi sui congedi parentali, sia di maternità che di paternità, perché una condivisione maggiore e una normativa sulla responsabilità genitoriale serve ad evitare che sulla donna, come purtroppo avviene, ricada il peso maggiore della famiglia e dei figli. Poi abbiamo introdotto il bonus bebè da mille euro per ogni nuovo nato, con il terzo governo Berlusconi, poi il reato di stalking con concetti innovativi nel campo del diritto. La famosa ratifica della convenzione di Istanbul, nel 2013, il codice rosso, nel 2019, una procedura accelerata per i reati di violenza domestica".

"Il rafforzamento, con il governo Meloni, del codice rosso e l'aumento dei fondi per i centri anti-violenza, il reddito di libertà, reso strutturale per le donne vittime di violenza, un esonero contributivo del 100% per le assunzioni di donne svantaggiate, il reato autonomo di femminicidio. E potrei continuare a lungo. La partecipazione del gruppo di Forza Italia a questo tema è convinta e supportata dai fatti, che ho voluto in parte elencare", conclude.

