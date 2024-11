Roma, 23 nov (Adnkronos) - "È una giornata particolarmente importante oggi. Lo è sempre quando le piazze delle nostre città vengono attraversate da rivendicazioni di giustizia e libertà". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Dopo le parole assurde di membri del governo e della maggioranza di destra sul patriarcato che non esiste, è ancora più fondamentale dire con chiarezza - prosegue il leader di SI - che la violenza sulle donne è prodotto della cultura patriarcale. Ed è fondamentale farlo in chiaro, nelle piazze e ovunque sia possibile".

"Ed esigere rispetto, interventi normativi e di sostegno alle tante e troppe vittime e ai loro cari che siano realmente efficaci. Perchè troppo spesso questo non è avvenuto e non avviene. Non potrò essere oggi in piazza per un leggero impedimento fisico -aggiunge Fratoianni- ma voglio manifestare ugualmente il mio sostegno a questo di piazza e di lotta. Perché la violenza contro le donne non è un problema delle donne, è il problema degli uomini immersi in una cultura malata. Sono gli uomini che devono cambiare profondamente".