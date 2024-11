Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Oggi con ancora più forza ribadiamo il nostro impegno a eradicare ogni forma di violenza di genere. La politica ha il dovere di intervenire con decisione, non solo attraverso leggi più severe, ma anche investendo sulla prevenzione e sulla cultura del rispetto. È solo con l’educazione che potremo costruire una società davvero libera dalla violenza e dalle discriminazioni. Per questo oggi pomeriggio presenteremo in Senato la campagna 'Posto Occupato' contro la violenza di ogni genere, per ripristinare la sedia vuota all'interno della sala Nassiriya del Senato e diffondere questa pratica in tutti i luoghi pubblici e sensibilizzare su un tema che continua ad attraversare drammaticamente la società italiana. Sarà con noi l'ideatrice della campagna, Maria Andaloro, assieme ad altre colleghe e personalità che condividono l'esigenza e l'urgenza di un unico obiettivo comune: ogni donna deve sentirsi al sicuro, sempre". Così la senatrice M5S Barbara Floridia.