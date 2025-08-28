

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Esprimo la mia piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle colleghe europarlamentari, a tutte le esponenti politiche e, più in generale, a tutte le donne coinvolte in questa vergognosa vicenda di violenza digitale. Ogni atto di violenza o sopraffazione a sfondo sessista rappresenta una ferita profonda alla dignità umana e va condannato con assoluta fermezza". Lo afferma l’eurodeputato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.

"Le immagini rubate e manipolate di esponenti politiche -aggiunge- sono l’ennesima, intollerabile manifestazione di una cultura dell’odio che non possiamo più accettare. Colpire la figura femminile cercando di umiliarla e delegittimarla con questi mezzi vili significa attaccare la libertà stessa delle donne e il loro diritto di esprimersi, anche in politica, senza paura. Allo stesso tempo non dobbiamo abbassare la guardia di fronte a questo fenomeno che colpisce ogni giorno una moltitudine di vittime, tantissime donne ma anche troppi minori e bambini. Serve una risposta forte e unitaria delle Istituzioni contro ogni forma di abuso, in particolare contro quelli che oggi si manifestano nel mondo digitale, ma che hanno effetti reali, dolorosi e devastanti".

