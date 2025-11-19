

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo compiuto un passo determinante. L’approvazione alla Camera della legge che introduce il principio del consenso nei reati di violenza sessuale è una conquista di civiltà e una grande emozione personale. Aver potuto contribuire a scrivere questa norma, frutto di un lavoro serio, condiviso, che ha visto dialogare forze politiche diverse, significa dare finalmente al nostro Paese uno strumento che tutela davvero le donne, mettendo al centro la loro libertà e la loro autodeterminazione". Lo scrive sui social la deputata Pd Michela Di Biase, relatrice del provvedimento alla Camera.

"È una rivoluzione culturale, prima ancora che giuridica: riconosce che il consenso deve essere libero e attuale, e che il corpo e la volontà delle donne non sono mai negoziabili. Il percorso ora prosegue al Senato, ma oggi abbiamo fatto un passo storico. Per tutte le donne che hanno trovato il coraggio di denunciare. Per chi non è stata creduta. Per chi non ce l’ha fatta. Per le generazioni che verranno. Per tutte loro: senza consenso è stupro", conclude.

