

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "La violenza sulle donne e i tanti femminicidi che commentiamo ormai come un triste rituale quotidiano sono l’iceberg di una catena di carenze e ingiustizie quotidiane che si può e si deve spezzare. E allora combattiamo ogni giorno". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Per una sicurezza che ancora non può dirsi garantita, tra denunce che non bastano per mettere in salvo una vita, forze dell'ordine che nelle condizioni in cui operano faticano a dare una risposta efficace, centri antiviolenza che sopravvivono con fondi a singhiozzo. Per una educazione affettiva e sessuale, perché nelle scuole non si lascino i giovani senza strumenti per costruire relazioni sane e paritarie", prosegue il leader M5s.

"Per la libertà e la forza economica delle donne, visto che nell'attuale mondo del lavoro le lavoratrici faticano su stipendi, contratti, opportunità, e per i lavoratori non c'è un congedo paterno paritario. Per il diritto alla salute delle vittime, che rinunciano a curarsi o a fare prevenzione per paura, isolamento o mancanza di supporto", aggiunge Conte. "Per rafforzare ancora i sostegni a chi vuole scegliere di andarsene dalla violenza ma non riesce a farlo perché non ha nemmeno un conto personale, dipende dal partner e non è di fatto libera. Noi siamo quelli del reddito di libertà, del Codice Rosso. I passi avanti ci sono stati, ma non basta. Dobbiamo fare tutti insieme di più. Spezziamo tutte le catene", conclude Conte.

