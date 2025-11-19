

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Oggi portiamo a compimento un processo di cui dobbiamo tutti davvero essere orgogliosi, perché con questa legge l’Italia diventa sempre di più avanguardia nel contrasto alla violenza di genere. Finalmente eliminiamo l'onere probatorio che grava sulla vittima: perché l'aggressione sia qualificata come violenza sessuale non dovrà più essere lei a dimostrare di non aver reagito perché non era nelle condizioni di farlo. Ancora, spostiamo il focus del reato di stupro dall'uso della forza all'assenza di un sì esplicito, revocabile in ogni momento". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, annunciando in Aula alla Camera il voto favorevole del Gruppo alla proposta di legge di modifica del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

"Grazie a questa norma – prosegue – l’Italia non chiederà più alle donne di giustificarsi perché non sono fuggite, perché non hanno reagito, perché non hanno gridato, perché non hanno chiesto aiuto. Allo stesso tempo questa norma dice agli uomini che ogni donna ha diritto di dire no in qualsiasi momento, che quel no è un no e va sempre rispettato. Ed è importante sottolineare che a questa legge siamo arrivati insieme, con un accordo bipartisan, che testimonia la maturità del nostro Parlamento su questi temi: non è una vittoria di parte, è una vittoria dell'intero Paese".

"Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Parlamento italiano manda un messaggio inequivocabile: il consenso non è un dettaglio, è un diritto fondamentale, revocabile, personale, libero, consapevole. Ora a definirlo è una legge e con questa legge cambiano i processi, le sentenze, la cultura e le condanne. Lo dovevamo a tutte le donne che sono state umiliate, che non hanno avuto voce. E’ un passo necessario per fare un'Italia più giusta, più sicura e più europea", conclude.

