Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Come un’onda contro la violenza sulle donne”. Questo il titolo della campagna nazionale di Rai Radio1 e del Giornale Radio Rai che fa tappa il 16 gennaio, dalle 10 alle 13, nella sala G. Borsellino dell’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona. Modera la giornata Elena Paba, inviata del Giornale Radio Rai e Rai radio1 coordinatrice della campagna nazionale itinerante “Come un’onda contro la violenza sulle donne”. Si terranno i saluti di Francesco Pionati, direttore Rai Radio1 e Grr e un messaggio scritto da Papa Francesco dedicato alla campagna.

Sul tema 'il lavoro sul territorio e il contrasto alla violenza' si confronteranno magistratura, forze dell'ordine e sanità: Fiorenza Giorgi, pm presso il Tribunale di Savona fino a giugno 2024, che si è occupata di numerosi casi di violenza contro le donne sul nostro territorio; Giuseppe Mariani, questore di Savona, capitano Walter Crescentini comandante della compagnia dei carabinieri di Albenga; Roberto Carrozzino, direttore del Servizio Dipendenze afferente al Dipartimento salute mentale e dipendenze dell’Asl 2 Savona, che ha redatto il protocollo d’Intesa con il Tribunale di Savona in merito alla legge 168/23 Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Si ascolteranno poi le 'testimonianze delle detenute', con Giovanna detenuta a piazza Lanza nel carcere di Catania, Lucia e Catia nel carcere di Secondigliano Napoli. Poi si affronteranno i temi del 'sommerso della violenza e il lavoro sul campo' con i centri antiviolenza e le domande dalla platea ai ragazzi e il linguaggio della violenza nei media/musica.

Infine 'Uno sguardo sul mondo - Andiamo in Afghanistan – Con Amnesty Andiamo in Afghanistan - La storia di Neelai Barek fuggita nel 2021, scappata grazie all’aiuto italiano".