Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Con 31 voti di differenza l'Aula della Camera ha respinto la richiesta delle opposizioni di sospendere per 30 minuti la seduta impegnata nell'esame del ddl sul femminicidio, per avere chiarimenti dal Governo dopo la decisione in commissione al Senato di rinviare l'esame della proposta di legge sul consenso in materia di violenza sessuale, che in base agli accordi tra maggioranza e minoranza doveva essere approvata oggi contemporaneamente al provvedimento in esame a Montecitorio.
**Violenza su donne: Camera respinge richiesta sospensione seduta su ddl femminicidio**
25 novembre, 2025 • 16:13
