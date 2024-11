Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Salvini insiste con una menzogna: non esiste alcun riscontro tra aumento delle aggressioni alle donne e immigrazione. Non è che se ripeti più volte una bugia diventa una verità. E non diventa vera nemmeno se a sostenerla è la Presidente del consiglio. È solo una menzogna più grave, falsa e razzista". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.