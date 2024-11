Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "'L’amavo troppo’: non è una scusa. ‘Avevo bevuto’: non è una scusa. ‘Ero geloso’: non è una scusa. ‘Ma l’hai visto com’era vestita’: non è una scusa. ‘Se l’è cercata’: non è una scusa. Siamo stanche di giustificazioni, alibi per la violenza sulle donne”. Lo dice Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, in un video pubblicato sui social network nel contesto della campagna “Non è una scusa”.

“Chi commette violenza sulle donne non è soltanto un criminale, è un vigliacco. Per la violenza degli uomini contro le donne, nessuna scusa”, conclude.