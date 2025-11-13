

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà alla collega Matilde Siracusano. È chiaro però che la solidarietà non basta, va affrontato con più decisione il tema del sessismo e dei leoni da tastiera che spesso, peraltro, si nascondono dietro nomi e profili falsi. Purtroppo insulti e minacce sui social ne ho ricevute e ne ricevo anch’io. Il problema è che anche se denunci concretamente poi non succede nulla". Così la deputata di Forza Italia Paola Boscaini.

"In primis andrebbero trovate soluzioni legislative per eliminare o limitare fortemente l’uso di profili fake sui social network, sarebbe già un bel disincentivo a certi comportamenti. Ma anche da parte dei magistrati servirebbe più severità, invece in troppi casi le denunce vengono archiviate. L’intervento della Siracusano, che ha sollevato il tema mediaticamente, perché è ora di smetterla di fare finta di niente e lasciare le cose come stanno. Ma ora serve un maggiore impegno da parte nostra e dell’organo giudiziario", conclude.

