

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Questa legge serve a contrastare la cultura che nella nostra società giustifica sempre l'uomo e colpevolizza la donna, una cultura che chiede alla vittima di dimostrare di aver resistito abbastanza, che la giudica per l'abbigliamento, per l'alcol nel sangue, per la porta socchiusa, per i jeans troppo stretti, per la bellezza". Lo ha detto la deputata M5S Stefania Ascari nella discussione sulla proposta di legge in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

"Il sistema patriarcale in cui siamo immersi pretende che esista solo la vittima perfetta, ossia una donna sobria, che non conosce il suo stupratore, che urla, lotta e corre subito a denunciare piena di lividi e in lacrime. Definire, anche dal punto di vista normativo, cosa sia il consenso è fondamentale perché consente di dotarci di uno strumento centrale per contrastare la violenza sulle donne. Al centro deve esserci il consenso, che è un “sì” libero, consapevole. È questa l'unica domanda che bisogna porsi, non quale abbigliamento avesse la vittima, non a che ora si trovasse fuori casa, non con quanti uomini è stata, ma se ha detto “sì” senza ambiguità, senza forzature"; ha proseguito.

"Noi del M5S abbiamo dato un contributo costruttivo alla redazione dell'emendamento decisivo sul consenso, quello che poi è arrivato a votazione unanime. C'erano due nostre proposte di legge, abbiamo fatto un passo di lato per rendere più veloce e semplice l'iter di questa proposta, ad ulteriore conferma della nostra sensibilità su questo tema", ha detto ancora Ascari.

