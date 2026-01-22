

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Un’offesa alle donne, un’offesa alle vittime e un’offesa anche alla presidente del Consiglio. Il testo Bongiorno sulla Pdl sul consenso fa tornare indietro una legge di civiltà sulla violenza contro le donne e stravolge l’accordo tra opposizione e maggioranza siglato dalla stessa premier Meloni che aveva portato a un testo approvato all’unanimità alla Camera". Lo dicono Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato.

"La forzatura compiuta oggi al Senato stravolge il senso della legge che aveva l’obiettivo di tutelare le vittime rileggendo in senso limitativo le sentenze della Corte Costituzione -proseguono-. Un comportamento spregiudicato che fa emergere tutte le contraddizioni interne alla maggioranza e le pressioni della Lega che non ha mai creduto alla proposta. Questa volta bisogna scegliere se stare dalla parte delle donne o le sirene maschiliste a destra avranno la meglio nello stracciare un accordo contro la violenza e a favore delle donne che consentiva alla politica di parlare con una sola voce".



