Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Il ministero dell’Economia ha ritirato le norme relative ai vini dealcolati recentemente inserite nella proposta di decreto legislativo in materia di accise. E' quanto risulta a Unione italiana vini (Uiv). "Ora, superato l’impasse, per Uiv è necessario che il ministero dell’Agricoltura approvi al più presto il decreto tenendo conto degli elementi principali già discussi con la filiera. Tra questi, il processo di dealcolizzazione che dovrà avvenire in locali appositamente dedicati; il divieto della pratica per i vini Dop/Igp; considerare la soluzione idroalcolica residua (acqua di rete, tra il 95% e il 99,9%) come rifiuto e quindi non sottoposta ad accise". E' quanto si legge in un comunicato di Uiv che "confida che nelle prossime settimane il Masaf possa convocare le organizzazioni per presentare la nuova proposta di decreto".

Unione italiana vini rileva inoltre come "un Regolamento comunitario sancisca dal 2021 l’obbligo di chiamare questo prodotto 'vino dealcolizzato' o 'parzialmente dealcolizzato'. Le imprese italiane chiedono perciò di poter operare alle stesse condizioni dei competitor europei, applicando la parola 'vino' ai dealcolati".