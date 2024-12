Roma, 18 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il forte legame con le proprie radici motiva Frescobaldi a guardare sempre più avanti, puntando a raccontare in modo rivoluzionario le sue tenute e una storia di eredità vitivinicola lunga 700 anni con continui investimenti in realtà digitali all’avanguardia. Innovazione e tradizione si incontrano nel nuovo progetto di Realtà Aumentata di Frescobaldi, sviluppato in collaborazione con AQuest, Creative Production Technology Company, partner di Ogilvy. Con questo progetto, Frescobaldi ha scelto di far parlare per la prima volta le etichette dei propri vini, offrendo un’esperienza interattiva e immersiva. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema è in grado di riconoscere le etichette e attivare un vero e proprio gate digitale. Questo permetterà ai consumatori di intraprendere un viaggio alla scoperta delle tenute Frescobaldi e dei suoi vini, approfondendo il processo di produzione e la storia che caratterizza ogni bottiglia. Grazie a una semplice scansione di un QR Code presente sulla retro-etichetta della bottiglia, i consumatori potranno esplorare i paesaggi toscani, scoprire la storia delle Tenute e approfondire le caratteristiche di ogni vino, incluse informazioni su andamento climatico, vinificazione, maturazione e note organolettiche.

Fabrizio Dosi, Ceo del Gruppo Frescobaldi, afferma: “Questo progetto apre nuovi scenari per l’integrazione tra Intelligenza Artificiale e tradizione enologica, due mondi che mai sono stati così vicini, regalando esperienze memorabili ai nostri consumatori. Oltre a rappresentare un potente strumento di business per il team di vendita, il progetto ha anche un importante valore educativo, che permette ai nostri consumatori di conoscere a fondo la storia e le peculiarità dei vini Frescobaldi".

Il progetto AR di Frescobaldi, iniziato nel 2019, è in continua evoluzione. Partendo da video a 360 gradi fruibili con visori VR e arrivando fino a oggi con un’esperienza completa di Realtà Aumentata, accessibile direttamente da dispositivi mobili. A dimostrazione della sua versatilità, questo strumento è stato utilizzato in molteplici contesti, da presentazioni commerciali e fiere internazionali, fino ad eventi esclusivi e training aziendali. Come aggiunge Van Hong Doan, E-Commerce Digital Manager di Frescobaldi, “utilizzando algoritmi avanzati e modelli di machine learning, l’Intelligenza Artificiale ha permesso di digitalizzare oltre 50 etichette, rendendo ogni bottiglia una porta d’accesso verso un’esperienza immersiva unica".