(Adnkronos) - La società di Bergamo da oltre 30 anni si occupa di recupero e gestione del credito, vantando risultati tra i migliori d’Italia. Si avvale di oltre 100 operatori e delle tecnologie più avanzate

Bergamo, 11 novembre 2024. Secondo l’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, nel 2024 il tasso di deterioramento del credito (ossia la quota di prestiti che in un dato periodo registra un peggioramento della qualità rispetto al totale dei prestiti) sarà in crescita al 3,5% nel 2024, il valore più elevato dal 2016.

“Questo dato – osserva Vincenzo Pegurri, Ceo di Service Lines, società di Bergamo che, da più di 30 anni si occupa di gestione e riscossione del credito - porta con sé inevitabili conseguenze sui bilanci delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese. E’ necessario, quindi, che le società si rivolgano a professionisti del settore in grado di risolvere nel miglior modo possibile la riscossione dei crediti”.

Facciamo chiarezza: prima di tutto quali sono i tipi di crediti? Esistono i crediti B2B,ossia quelli di un'azienda o libero professionista nei confronti di un'altra azienda o libero professionista insolvente; i crediti B2C che riguardano le transazioni tra un'azienda e i consumatori; i crediti della Pubblica Amministrazione. Quando i crediti diventano “deteriorati” (ossia è improbabile che il debitore rimborsi il prestito) assumono il nome di Npl e di norma la loro gestione viene affidata a società di recupero crediti. “Il mio consiglio – commenta Vincenzo Pegurri – dopo 30 anni di esperienza è quello di non fare da sé per quanto riguarda il recupero dei crediti ma affidarsi a società serie e con una lunga storia. Il tema è complesso e da soli si rischia solo di perdere tempo e risorse”.

Come si riconosce una buona società di recupero crediti? “Oltre alla lunga esperienza – aggiunge Pegurri – occorre valutare quanto un’azienda sia dotata di tecnologie avanzate che velocizzino il lavoro. Per esempio noi di Service Lines utilizziamo un applicativo proprietario, sviluppato internamente, che favorisce la definizione telematica della trattativa di recupero. Una seria società di recupero crediti, infine, deve avere una struttura ben definita ed organizzata”.

Service Lines è nata a Bergamo nel 1993 con una mission ben definita: supportare le aziende nella gestione dei crediti e salvaguardare, al contempo, il patrimonio d’immagine nei confronti del proprio cliente/debitore, fatti salvi ovviamente i diritti alla riscossione. Attualmente conta su oltre 100 operatori.

