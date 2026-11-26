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Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - ViiV Italia comunica che Vincenzo Palermo, presidente e amministratore delegato, attualmente vp, Head of Italy & Netherlands Hub - ViiV Europe & International Region, è stato nominato vicepresidente e General Manager dell’area Gulf Middle East di Gsk, con decorrenza 15 febbraio 2027.

Alla guida dell’Italy & Netherlands Hub, Palermo ha svolto un ruolo determinante nel conseguimento di solide performance di business, in un contesto sanitario e normativo sempre più complesso. Ha promosso una forte attenzione all’innovazione e al dialogo con la comunità scientifica e il Terzo settore, rafforzando al contempo la capacità dell’organizzazione di tradurre la strategia in un impatto concreto per le persone che vivono con l’Hiv e per chi desidera prevenire l’infezione. La sua leadership ha inoltre contribuito a promuovere l’innovazione long-acting nel trattamento e nella prevenzione dell’HIV, incluso il conseguimento della rimborsabilità in Italia della prima PrEP long-acting.

Nel corso della sua carriera, Palermo ha maturato una vasta esperienza in business transformation, strategia di portafoglio e di lancio, market access ed execution commerciale in ambito Specialty Care e Oncologia, con incarichi di leadership in Roche, AstraZeneca e Gilead-Kite. La nomina del suo successore come presidente e amministratore delegato di ViiV Italia sarà oggetto di futura comunicazione.



