Milano, 24 giu.(Adnkronos) - La vendita di Villa Certosa alla famiglia reale del Qatar Al Thani è cosa fatta. A quanto apprende l'AdnKronos , l'Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata per la cessione di Villa Certosa.
Villa Certosa, casa di Berlusconi venduta alla famiglia reale Al Thani
24 giugno, 2026 • 12:53
Milano, 24 giu.(Adnkronos) - La vendita di Villa Certosa alla famiglia reale del Qatar Al Thani è cosa fatta. A quanto apprende l'AdnKronos , l'Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata per la cessione di Villa Certosa.