

Roma, 15 set. (Adnkronos) - L'ex attaccante Christian Vieri, parlando con l'Adnkronos di questo avvio di stagione delle squadre italiane, promuove l'inizio dell'Inter di Chivu, che considera la squadra più forte della Serie A, e vede nella Roma di Gasperini una delle principali candidate alla lotta per le posizioni di vertice. L'ex centravanti azzurro, pone attenzione anche al Como di Fabregas e sottolinea anche il valore del Napoli, mentre invita a non giudicare Juventus e Milan soltanto dai primi risultati, anche se sono indietro dal punto di vista della rosa. Sul fronte Nazionale, invece, lancia un messaggio chiaro: il nodo centrale resta la crescita dei giovani talenti, un problema strutturale che, a suo giudizio, nessun commissario tecnico può risolvere da solo. L'ex attaccante è anche un appassionato di padel ed ha preso parte a Roma all'EA7 World Legends Padel Tour al Due Ponti Sporting Club insieme a giocatori come Totti, Rakitic, Llorente, Saviola, Toni, Busquets e Handanovic.

Come giudica questo inizio di campionato?

L'Inter me l'aspettavo così, ha la rosa più forte del campionato. Per quanto riguarda il Como mi aspettavo la continuità rispetto all'anno scorso e c'è stata sicuramente. La Roma ha iniziato molto molto bene, con 12 punti in quattro partite. Il lavoro di Gasperini si vede, è uno dei più grandi allenatori che ci sono al mondo, quindi se la società lo ascolta può portare la Roma in alto. Ha fatto una buona partita anche in Champions, avrà il doppio impegno, ma ha preso dei buoni giocatori. Dybala rimane sempre il numero uno, è un grande attaccante, quindi insomma...poi tra poco c'è la partita tra la Roma e l'Inter e poi quella tra i giallorossi e il Real Madrid in Champions che sarà una bolgia, e Gasperini farà andare i suoi giocatori a duemila, sarà una bella partita da vedere.

Juve, Napoli e Milan in difficoltà in questo avvio di campionato?

"Il Napoli, secondo me, è la seconda squadra più forte del campionato, guardando la rosa. Non guardo ora alle prime partite che ha perso in campionato, perché a Milano poteva vincere alla fine. In Italia si guarda sempre al risultato, quasi mai la partita. E quindi dico che il Napoli è la seconda più forte della Serie A, poi metto la Roma, che lotterà fino alla fine, mentre Juventus e Milan sono un pochettino indietro, l'anno scorso non sono andate bene. Si devono rifare, ma dico sempre che la Juve, il Milan e l'Inter devono andare sempre in Champions".

La Nazionale di Mancini può riportare tranquillità e l'Italia ai Mondiali?

"Tranquillità c'è se ci qualifichiamo agli Europei e ai Mondiali, altrimenti c'è solo incazzatura, ma non basta prendere l'allenatore, da solo non risolve il problema che in Italia rimane quello dei giovani. Bisogna cambiare i settori giovanili in Italia e non sarà fatto. Quindi siamo sempre alle solite, e se siamo fortunati ci qualifichiamo ai Mondiali o agli Europei".

