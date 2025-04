Torino, 11 apr. (Labitalia) - GenL sbarca a Torino. E lo fa in una veste rinnovata nella grafica e nei contenuti per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. La nuova versione del videogioco, promosso dai consulenti del lavoro per sensibilizzare in chiave ludica le nuove generazioni al lavoro etico, sicuro e regolare, debutta alla XXIX edizione del Torino Comics: salone e mostra di fumetti e videogiochi, in programma da oggi e fino al 13 aprile al Lingotto Fiere. Oltre a una grafica rinnovata, il gioco si arricchisce con nuove missioni: accanto a quelle già dedicate a caporalato, infiltrazione mafiosa, corruzione e trasparenza, si aggiungono temi come la sicurezza sul lavoro, la ricerca etica dell’occupazione e le offerte contrattuali conformi a norme e diritti. La posta in gioco è alta: chi riuscirà a completare tutte le missioni si aggiudicherà un’esperienza a Bruxelles, alla scoperta delle istituzioni europee, e altri premi in palio.

“Con GenL abbiamo raggiunto oltre 2,5 milioni di studenti e coinvolto attivamente più di 25.000 giocatori: numeri che confermano quanto sia importante parlare ai ragazzi con strumenti e linguaggi che appartengono al loro mondo”, ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca.

“L’impegno che abbiamo assunto come Categoria è quello di accompagnarli nella scoperta dei valori fondamentali del lavoro, promuovendo legalità, sicurezza ed etica. I nuovi contenuti sulla prevenzione dei rischi professionali, le regolarità contrattuali e il contrasto al caporalato rafforzano il messaggio che vogliamo trasmettere: un lavoro giusto è un diritto e conoscere le regole è il primo passo per costruire una società equa e inclusiva”, ha aggiunto. Per scoprire tutte le novità della nuova versione di GenL e giocare per aggiudicarsi i premi in palio, è possibile consultare il sito ufficiale https://genl.eu/.