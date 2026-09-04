

Vicenza, 4 set. (Adnkronos) - “Per il settore questo momento è complesso, continua a esserlo ed è molto differenziato nei vari mercati. Nel dettaglio, a soffrire sono i paesi del Golfo e la Turchia, che nel periodo da gennaio a marzo del 2026 hanno registrato, rispettivamente, -29% e -99%. Abbiamo dei segnali positivi, invece, da parte degli Stati Uniti con un +22% e anche Svizzera, Francia e Irlanda, che sono cresciute e sono molto importanti proprio come hub strategici per i grandi brand internazionali del lusso che producono in Italia”. Così Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Confindustria Federorafi, in occasione della prima giornata di lavori di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Ieg - Italian Exhibition Group, in programma fino all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

“Dal punto di vista strategico è importante continuare a diversificare i mercati, cercare nuovi sbocchi e portare le nostre aziende in tutte le parti del mondo dove si possono commercializzare i nostri prodotti, che continuano ad essere al meglio per quanto riguarda design, creatività e manifattura”, conclude.

