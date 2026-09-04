

Vicenza, 4 set. (Adnkronos) - "L'edizione di settembre di Vicenzaoro 2026 doveva essere l'occasione per l'inaugurazione del Padiglione 2 e ce l'abbiamo fatta. È un'edizione ricca di motivi di soddisfazione, a partire proprio dalla nuova struttura che ci consente di riportare sotto lo stesso tetto anche T.Gold, la manifestazione dedicata alle tecnologie. In questo modo, l'intera filiera del settore si ritrova finalmente unita. A questo si aggiunge il Congresso mondiale della Gioielleria che arriva a Vicenza dopo le tappe di Parigi e Shanghai. Mettere insieme questi elementi e scegliere Vicenza per il centenario rappresenta un fortissimo segnale del prestigio e della leadership che questa fiera e questo settore intendono continuare a mantenere in Italia”. Così Maurizio Ermeti, presidente Ieg-Italian Exhibition Group, intervenendo a Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato da Ieg. La manifestazione è in programma dal 4 all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

“I numeri sono eccezionali - prosegue - 1.300 brand, di cui il 45% provenienti dall'estero e 900 buyer che arrivano da 72 Paesi, con un incremento del 49% rispetto alla stessa edizione dello scorso anno. Anche se siamo solo alla prima giornata, ci sono tutte le premesse per affermare che sarà un'edizione davvero straordinaria”. Ermeti ha sottolineato come il completamento del padiglione 2 "ci permette oggi di consegnare alla città una piattaforma internazionale capace di riunire il settore e di lanciare un segnale di fiducia in un momento non facile per il mercato. L'aver investito 60 milioni di euro dimostra chiaramente la nostra volontà di esserci, di proteggere il comparto e di preservare la nostra leadership con quella che, senza dubbio, è la fiera più bella del mondo".

