

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Matteo Salvini, fa sapere la Lega, prima dell’evento di Padova dove il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale a sostegno di Alberto Stefani, è stato al comando provinciale dei carabinieri di Vicenza. Un’occasione per ribadire sostegno alle forze dell’ordine, a poche ore dalla maxi operazione contro la mafia nigeriana. Il vicepremier si è complimentato con i militari, ringraziandoli per il loro lavoro di “straordinaria importanza per i cittadini”.

