

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Due anziane sono rimaste ferite da una manovra errata di un'auto. L'incidente è avvenuto alle 7.50 in piazzale della Vittoria a Vicenza, antistante il santuario della Madonna di Monte Berico dove le donne stavano andando ad assistere alla messa domenicale.

L'uomo alla guida di una Volvo, secondo una prima ricostruzione della Polizia locale intervenuta per i rilievi, avrebbe sbagliato una manovra durante le fasi del parcheggio. Invece di frenare avrebbe accelerato finendo per travolgere altre tre auto. E' questa carambola involontaria che ha travolto le due fedeli: la signora di 80 anni è stata soccorsa e trasportata in codice giallo in ospedale, mentre una 75enne è andata da sola a farsi medicare. Non è ricorso alle cure mediche, invece, il pensionato alla guida dell'auto.

