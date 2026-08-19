

Torino, 19 ago. - (Adnkronos) - "L'emozione è grande perché è il sogno di una vita, da quando sono bambino. Avere l’opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita. Questo è un punto di arrivo per me, perché rappresentare questi colori, questo club, questa storia è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento proprio dal cuore. È una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma sono estremamente felice". Queste le prime parole del nuovo portiere della Juventus Guglielmo Vicario, al sito del club bianconero all'indomani dell'ufficialità del suo arrivo in prestito dal Tottenham.

"Arrivare alla Juve mi fa venire in mente il più grande di tutti, che è il mito con cui sono cresciuto, Gigi Buffon. Da Juventino, chi meglio di Gigi può ispirarti, può aprirti il cuore al ruolo del portiere -aggiunge il 29enne friulano-. Da bambino mi immedesimavo in quelle che sono state le gesta di Gigi e spero di poterle fare anch’io, ovviamente con la mia storia, che è una storia completamente diversa. Io arrivo da un altro percorso e anche l’esperienza estera degli ultimi anni mi ha lasciato molto. Quindi sicuramente mi auguro di portare un po’ di esperienza, di serenità e soprattutto anche di buon dialogo, per cercare di creare delle buone basi per affrontare una grande stagione. Cercherò di creare buone connessioni con i ragazzi. Sono convinto che sarà un inserimento semplice perché tanti compagni li conosco già e quindi c’è da parte mia la volontà di creare questo cordone unito, questa cintura juventina e bianconera unita, che ci possa portare a grandi risultati. Arrivo in un’età corretta, con una giusta esperienza sulle spalle, con il giusto percorso fatto, con grande carica, con grande entusiasmo, con anche la voglia di dimostrare chi sono in campo, che portiere sono".

Infine un messaggio ai tifosi. "La loro accoglienza mi ha fatto molto, molto piacere. Mi avrebbe fatto ancora più piacere riuscire a spenderci del tempo in più, ma sicuramente ci sarà l’occasione. Non vedo l’ora di incontrarvl all’Allianz Stadium per la prima partita, che arriverà tra poco. Abbiamo bisogno della loro spinta, del loro calore e della loro passione. Ieri ho avuto il primo assaggio, ma sono convinto che allo stadio sarà ancora più prorompente, ancora più caloroso. Forza Juventus!", conclude Vicario.

