Firenze, 20 novembre 2024. Assemblea nazionale degli associati. Si terrà domani 21 novembre, a Firenze, l’assemblea nazionale dei tributaristi iscritti alla Lapet. Tale appuntamento assume rilevanza non solo quale importante momento associativo (all’ordine del giorno infatti il rinnovo delle cariche direttive nazionali), ma sarà anche una occasione di incontro per celebrare uno straordinario traguardo: i 40 anni Lapet.

I 40 anni della Lapet rappresentano una meta significativa per l'associazione e per l'intera categoria dei tributaristi italiani. Era il 1984 quando, in un clima di fermento e di grandi cambiamenti, un gruppo di professionisti appassionati di diritto tributario decise di unire le proprie forze per dar vita a una nuova associazione. Nasceva così la Lapet. In quegli anni, il mondo della fiscalità era in continua evoluzione e i tributaristi sentivano l'esigenza di un punto di riferimento comune per confrontarsi, aggiornarsi e tutelare i propri interessi. L’associazione si proponeva di rispondere a questa esigenza, offrendo ai suoi associati una serie di servizi e opportunità di crescita professionale. Non solo, straordinario è stato il contributo offerto alla società: la Lapet si è sempre battuta per la tutela dei diritti dei contribuenti, promuovendo una fiscalità equa e trasparente. Forte anche l’impegno nella promozione della cultura tributaria. L'associazione ha da sempre contribuito a diffondere la cultura tributaria tra i cittadini e le imprese, organizzando convegni, seminari e pubblicando studi e ricerche. Straordinaria anche la collaborazione con le istituzioni sia a livello nazionale che europeo, per migliorare la legislazione tributaria. Insomma, difficile è racchiudere in poche parole 40 anni storia, ma ancora tante le sfide ci attendono e per questo motivo l’augurio è che sia un futuro sempre più brillante e ricco di soddisfazioni.

Ora dunque, la macchina organizzativa Lapet è pronta ad accogliere, tra l’altro in formula mista (in aula ed in webinar), i suoi iscritti ai quali, il presidente nazionale Roberto Falcone illustrerà la sua relazione relativa programmatica 2024-2028. “Una programmazione che muove i suoi passi su quanto già in questi anni abbiamo costruito. Incessante continuerà ad essere il nostro impegno sino a quando non vedremo riconosciuto il patrocinio tributario ed il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ai tributaristi qualificati e certificati (solo per citarne qualcuno). - ha annunciato il presidente ricordando il motto dell’associazione “Noi non ci arrendiamo, resistiamo, non molliamo”. Questo motto, coniato nel 2020, non solo racchiude in sè la nostra storia, ma è divenuto un vessillo da tenere alto anche per gli anni a venire. Dopo 40 anni di storia l’associazione non è più patrimonio esclusivo degli iscritti ma è un bene comune a servizio del Paese”.

Contatti: https://www.iltributaristalapet.it/IT/