

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "L'obbligo di braccialetto elettronico non ha evitato l'ennesima tragedia. Quello che è accaduto a Castelnuovo del Garda è gravissimo. Il malfunzionamento dei braccialetti elettronici è un fenomeno già noto, tant'è che è stato oggetto di un'indagine conoscitiva della commissione Giustizia del Senato e di una nostra interrogazione rimasta priva di risposta. Ma queste criticità stanno costando delle vite umane, e questo non è tollerabile. Va chiarito se sia stato fatto davvero tutto il possibile per proteggere Jessica Stapazzolo Custodio de Lima". Così il senatore veneto di Forza Italia, Pierantonio Zanettin.

"Il Parlamento è costantemente impegnato a potenziare il codice rosso, ma casi come questo ci dicono che le norme, anche quelle in apparenza perfette, si scontrano con le carenze applicative. Abbiamo perciò depositato un'altra interrogazione ai ministri dell'Interno e della Giustizia per capire quali siano state le cause del mancato funzionamento del braccialetto elettronico e le eventuali responsabilità e cosa si intende fare per migliorare il funzionamento di questi strumenti", conclude.

