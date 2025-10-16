

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Parole orribili, inaccettabili, indegne. Ilaria Salis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa: giustificare la strage di carabinieri a Verona, accusando di corresponsabilità la politica quasi comprendendo chi fa esplodere una palazzina, è uno schiaffo alla verità, alla memoria delle vittime e a chi ogni giorno serve lo Stato. Trasformare morte e distruzione in un dibattito sul disagio sociale significa essere complici morali". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

"C’è un limite che non si può oltrepassare, a maggior ragione da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni: quello del rispetto per la vita e per la legalità. Minimizzare la violenza, spostando l’attenzione altrove, rivela il livello di una persona che la legalità non sa neanche dove sta di casa. Chi ha salvato la Salis nel Parlamento europeo è altrettanto complice di queste affermazioni", conclude.

