

Verona, 14 ott. - (Adnkronos) - Nella tarda serata di ieri la polizia di Verona ha eseguito il fermo di un italiano di 50 anni senza fissa dimora ritenuto il responsabile dell’omicidio di un 25enne italiano, anch’egli senza fissa dimora, avvenuto ieri mattina nel corso di una lite scoppiata per futili motivi nel bosco di via Gardesane, nel quartiere Borgo Milano. Dagli accertamenti svolti la vittima e l’autore avrebbero raggiunto insieme il luogo del delitto nelle prime ore di ieri e poi sarebbe scaturita una violenta lite riconducibile alla proprietà di modiche quantità di sostanze stupefacenti o a ragioni passionali.

Il giovane, ritrovato vestito solo in parte, sarebbe deceduto verosimilmente per asfissia o arresto cardiocircolatorio, circostanze che saranno chiarite dall’autopsia disposta dalla Procura scaligera.

