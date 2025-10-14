

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Sono profondamente addolorato per la notizia della tragica esplosione avvenuta in un casolare a Castel d’Azzano, che ha causato la morte di tre servitori dello Stato. Alle famiglie colpite da questa perdita va il mio più sincero cordoglio, personale e a nome di Noi Moderati". Lo dice Maurizio Lupi.

"Desidero esprimere la mia vicinanza anche ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, al personale sanitario e agli operatori del soccorso rimasti feriti durante l’intervento -prosegue il presidente di Noi moderati-. In momenti così drammatici si rinnova il nostro dovere di gratitudine verso coloro che, con coraggio e spirito di servizio, si impegnano ogni giorno per la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria vita".



