Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente domani ai funerali dei Carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, travolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero in provincia di Verona martedì scorso.
**Verona: domani Mattarella a funerali Carabinieri**
16 ottobre, 2025 • 07:42
