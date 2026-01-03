

Ankara, 3 gen. (Adnkronos) - La Turchia è al fianco del Venezuela e del suo presidente, Nicolás Maduro, di fronte all'aggressione degli Stati Uniti contro il Paese. Lo ha dichiarato il consigliere capo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Cemil Ertem, dopo i raid Usa in Venezuela.

