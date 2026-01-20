

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - "All'inizio di questo mese, un'operazione militare statunitense ha catturato il presidente del Paese, Nicolas Maduro, prima di processarlo in un tribunale di New York". Lo ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando il successo dell'operazione militare in Venezuela che ha portato al cambio della leadership in Venezuela.

