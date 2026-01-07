

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Ieri, durante la riunione del G7, ho ricordato al segretario di Stato americano Marco Rubio alcuni dei nomi importanti che sono detenuti. Stiamo lavorando perché tutti i prigionieri politici possono essere liberati e devo dire che il segretario di Stato americano aveva parlato già prima del mio intervento della necessità di liberare i prigionieri politici, poi ha accolto positivamente la presa di posizione italiana e credo che anche gli Stati Uniti ci aiuteranno per liberare i prigionieri politici come Trentini". Lo ha detto a '5 minuti' su RaiUno il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

