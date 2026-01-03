

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - La segretaria del Pd, Elly Schlein, sta seguendo "con apprensione" gli sviluppi dell’attacco Usa e ha sentito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per esprimere "preoccupazione rispetto a quello che sta accadendo in Venezuela". Si apprende da fonti del Pd.

