

Madrid, 3 gen. (Adnkronos) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha chiesto una "de-escalation" in seguito all'attacco militare condotto dagli Stati Uniti contro il Venezuela. In un post sul suo account X, Sánchez ha assicurato che il governo spagnolo "sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela. La nostra ambasciata e i nostri consolati sono operativi. Chiediamo un graduale allentamento delle restrizioni e un'azione responsabile. Il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati".

Il post di Sánchez include una dichiarazione del Ministero degli Esteri in cui si sottolinea che il ministro José Manuel Albares e il Ministero stesso stanno monitorando la situazione "in modo coordinato" con i partner dell'Unione Europea e dei paesi della regione.



