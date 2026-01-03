

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “La democrazia non si esporta con le bombe. Trump disegna un ordine di forza e affari, facendo a pezzi il diritto internazionale. Maduro è un dittatore: lo abbiamo sempre contrastato. Ma in Venezuela è bullismo geopolitico e militare. L’Europa si attivi per la de-escalation”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, a seguito dei recenti fatti internazionali che hanno interessato il Venezuela.

